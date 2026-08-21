/அன்புமணியை விட மோடியை காப்பாற்ற பாமக எம்எல்ஏ செயல்படுகிறார் - வன்னி அரசு

Published: Aug 21, 2026, 06:20 PM|Updated: Aug 21, 2026, 06:20 PM
தமிழக சட்டப்பேரவையில் பேசிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் வன்னியரசு, தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மக்களைத் தவறாக வழிநடத்துவதாகக் குற்றம்சாட்டினார். தென்மாநிலங்களின் மக்களவை இடங்கள் குறையாது என நாடாளுமன்றத்தில் அமித் ஷா பேசிய புள்ளிவிவரங்கள், அவர் தாக்கல் செய்த சட்டத் திருத்த மசோதாவில் இடம்பெறவில்லை என்று ஆங்கில நாளிதழ் கட்டுரையை மேற்கோள்காட்டி வாதிட்டார். மசோதாவில் குறிப்பிடப்படாத தகவல்களை அவையில் பேசுவது ஏற்புடையதல்ல என்றும் ஆதாரத்துடன் சுட்டிக்காட்டினார்.