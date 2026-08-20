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Published: Aug 20, 2026, 06:40 PM|Updated: Aug 20, 2026, 06:40 PM
தருமபுரி மாவட்டம், காரிமங்கலம் அருகே பிறந்து 21 நாட்களே ஆன பச்சிளம் குழந்தை தண்ணீர் பேரலில் மூழ்கடிக்கப்பட்டு உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. காரிமங்கலம் அருகே மோதூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கூலித்தொழிலாளி நாகமணி – முனியம்மாள் தம்பதியினருக்கு ஏற்கனவே பெண் குழந்தை உள்ள நிலையில், கடந்த 28ஆம் தேதி தருமபுரி அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் இரண்டாவதாக ஆண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. பிரசவத்திற்குப் பின்னர் முனியம்மாள் தனது தாய் வீட்டில் குழந்தையுடன் தங்கியிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனிடையே, மோதூர் கிராமத்தில் கோவில் திருவிழா நடைபெற்றதால் நாகமணி அங்கு சென்றுள்ளார். இந்த நிலையில், வீட்டின் வெளியே உள்ள தாழ்வாரத்தில் பச்சிளம் குழந்தையை படுக்க வைத்துவிட்டு முனியம்மாள் கழிவறைக்கு சென்றுள்ளார். சிறிது நேரம் கழித்து திரும்பி வந்து பார்த்தபோது குழந்தையை
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பேரலில் கிடந்த குழந்தை.. துடிதுடித்த தாய்..! யார் இப்படி செய்தது?
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