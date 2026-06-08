/பரிவாரங்களுடன் மயிலாட்டம் ஒயிலாட்டம்; பட்டணப்பிரவேச விழா..!

மயிலாடுதுறை தருமபுர ஆதீனத்தில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் பெருவிழாக்களில் மிக முக்கியமானது "பட்டணப்பிரவேச விழா" ஆகும். தருமபுர ஆதீனத்தின் 26-வது குருமகாசந்நிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசாரிய சுவாமிகள் எழுந்தருளிய இந்த ஆன்மீகப் பெருவிழா, இந்த ஆண்டும் வழக்கமான பாரம்பரியத்துடனும் பக்திப் பரவசத்துடனும் வெகுச் சிறப்பாக நடைபெற்றது. விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான பட்டணப்பிரவேசத்தின் போது, குருமகாசந்நிதானம் அவர்கள் பாரம்பரிய வழக்கப்படி தங்கப் பல்லக்கில் அமர வைக்கப்பட்டார். சிவ பக்தர்கள், தருமபுர ஆதீனக் கட்டளைத் தம்பிரான்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் பல்லக்கை தங்களது தோள்களில் சுமந்து கொண்டு ஆதீன வீதிகளில் வலம் வந்தனர்.