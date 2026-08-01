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தருமபுரியில் பரபரப்பு: 11-ஆம் வகுப்பு மாணவி தற்கொலைக்குக் காரணமான இளைஞருக்கு வலைவீச்சு!
Written By
Shiva Murugesan
Published: Aug 01, 2026, 02:20 PM
|
Updated: Aug 01, 2026, 02:20 PM
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தருமபுரி: 11-ஆம் வகுப்பு மாணவி பாலியல் தொந்தரவால் தற்கொலை செய்துகொண்ட வழக்கில் இளைஞர் மீது போக்ஸோ பாய்ந்தது! உறவினர்கள் காவல் நிலையத்தை முற்றுகை இட்டனர்.
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