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Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 01, 2026, 02:20 PM|Updated: Aug 01, 2026, 02:20 PM
தருமபுரி: 11-ஆம் வகுப்பு மாணவி பாலியல் தொந்தரவால் தற்கொலை செய்துகொண்ட வழக்கில் இளைஞர் மீது போக்ஸோ பாய்ந்தது! உறவினர்கள் காவல் நிலையத்தை முற்றுகை இட்டனர்.

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தருமபுரியில் பரபரப்பு: 11-ஆம் வகுப்பு மாணவி தற்கொலைக்குக் காரணமான இளைஞருக்கு வலைவீச்சு!
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