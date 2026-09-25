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  • /லெனின் பாண்டியன் திரை விமர்சனம் - தியேட்டர் போய் படம் பார்க்கலாம்...?

Written BySudharsan G
Published: Sep 25, 2026, 05:00 PM|Updated: Sep 25, 2026, 05:00 PM
நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசனின் பேரன் தர்ஷன் கணேசன் கதநாயகனாக அறிமுகமாகி உள்ள படம் லெனின் பாண்டியன். சத்ய ஜோதி ஃபிலிம்ஸ் தயாரிப்பில், டி. டி. பாலச்சந்திரன் இயக்கத்தில், இசைஞானி இளையராஜா இசையில் உருவாகியுள்ள இந்த படம் எப்படி இருக்கு? என்பதை இங்கு காணலாம். அப்பா போலீஸாக இருக்கும்போது இறந்ததால், அதன் அடிப்படையில் கதாநாயகனுக்கு போலீஸ் வேலை கிடைக்கும். ஆனால் உடன் பணியாற்றும் காவல்துறையினர் அவரை ஏளனம் செய்து, எடுபிடி வேலையே கொடுக்கிறார்கள். மறுபக்கம், மணல் கொள்ளைக் கும்பலால் தான் ஆசையா வளர்த்த ஆட்டை இழக்கிறார் ஒரு ஏழை விவசாயி. மணல் கொள்ளை பற்றி புகார் கொடுத்ததால் அவருக்கு உயிருக்கு ஆபத்து வருகிறது. நீதிமன்றம் அவருக்கு பாதுகாப்புக்காக ஒரு போலீஸ்காரரை நியமிக்கிறது. அந்த
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