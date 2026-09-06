/குழந்தைகளுக்கு சர்க்கரை நோய் ஏன் வருகிறது? சித்த மருத்துவர் கொடுத்த விளக்கம்

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Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 06, 2026, 01:00 PM|Updated: Sep 06, 2026, 01:00 PM
குழந்தைகளுக்கு சர்க்கரை நோய் எதனால் வருகிறது? சத்துக்குறைபாடு மற்றும் பிற பிரச்சினைகள் ஏற்பட காரணம் என்ன? சித்த மருத்துவர் கொடுத்த விளக்கம்

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