பேராலயத்தில் தவெக தொண்டர்கள் ஏமாற்றம்

திருச்செந்தூர் மற்றும் சீரடி சாய்பாபா கோயில்களுக்குச் சென்றதைத் தொடர்ந்து, வேளாங்கண்ணி மற்றும் நாகூருக்கு விஜய் செல்லத் திட்டமிட்டிருந்தார் விஜய். ஆனால் தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக இந்த பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக தவெக வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. விஜய் வருவார் என எதிர்பார்த்து வேளாங்கண்ணியில் நள்ளிரவு முதல் திரண்ட ரசிகர்கள், அவர் வராததால் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பினர். ரசிகர்கள் அதிக அளவில் கூடியிருந்ததால், வேளாங்கண்ணி பேராலயத்தில் நடக்கவிருந்த காலை திருப்பலி 30 நிமிடங்கள் தாமதமாகத் தொடங்கியது. இந்த திடீர் ரத்து காரணமாக, விஜய் ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்னை பனையூரில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில், வாக்கு எண்ணிக்கை கண்காணிப்பு தொடர்பான ஆலோசனையில் கலந்துகொள்வார் என தெரிகிறது.