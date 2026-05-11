முதலமைச்சர் விஜய்க்கு கட்டாயம் கால அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும்!

முதலமைச்சர் விஜய்க்கு கால அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும் என்று தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். எம்.எல்.ஏவாக பதவியேற்ற பின்னர் சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரேமலதா, முதலமைச்சர் விஜய்க்கு கட்டாயம் நேரம் கொடுக்க வேண்டும் என்றும், அதன் பிறகு மக்கள் பிரச்சினைகளையும், தமிழகத்தின் உரிமைகளையும் சட்டப்பேரவையில் பேசுவோம் என்றும் கூறினார்.
