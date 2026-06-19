/தமிழ்நாட்டில் உள்ள நதிகளை முதலில் இணைக்க வேண்டும் : தே.மு.தி.க. எம்.எல்.ஏ பிரேமலதா விஜயகாந்த்!

Published: Jun 19, 2026, 03:40 PM|Updated: Jun 19, 2026, 03:40 PM
தமிழ்நாட்டில் உள்ள நதிகளை முதலில் இணைக்க வேண்டும் : தே.மு.தி.க. பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த்
தமிழகத்தில் நிலவும் கடுமையான தண்ணீர் பற்றாக்குறைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண, மாநிலத்திற்குள் ஓடும் நதிகளை முதலில் இணைக்க வேண்டும் என்று தே.மு.தி.க. பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை காக்கவும், பொதுமக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யவும் நதிநீர் இணைப்பு திட்டம் மிக அவசியமானது என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். மத்திய, மாநில அரசுகள் வெறும் வாக்குறுதிகளோடு நிற்காமல், தமிழக நதிகள் இணைப்பு திட்டத்தை போர்க்கால அடிப்படையில் செயல்படுத்த நிதி ஒதுக்கீடு செய்து, பணிகளை துரிதப்படுத்த வேண்டும் என அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.