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  • /எல்லாம் ஓரே குட்டையில் ஊறிய மட்டைகள் - முதலமைச்சர் விஜய் ஆவேசம்...!

Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 25, 2026, 09:40 PM|Updated: Sep 25, 2026, 09:40 PM
அன்று எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோருக்கு இருந்ததைப் போலவே தமக்கும் பிரதான எதிரி 'தீயசக்தி' திமுகதான் என்று தவெக தலைவர் விஜய் ஆவேசமாகப் பேசியுள்ளார். டெல்லியில் இருக்கும் திமுகதான் பாஜக, தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் பாஜகதான் திமுக எனவும், இரண்டும் ஒரே குட்டையில் ஊறிய மட்டைகள் என்றும் அவர் விமர்சித்தார். மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் திமுக வென்றால் தவெக கலைந்துவிடும் என்று திமுகவினர் பேசுவதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், எம்.ஜி.ஆர் தொண்டர்களுக்குத் தாம் என்றும் துணையாக இருப்பேன் எனக் கூறினார். மேலும், இது தனிநபரின் ஆட்சி அல்ல, மக்களின் ஜனநாயக ஆட்சி என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

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