/சோழிங்கநல்லூர் தொகுதி மட்டும் தனி மாவட்டம்: ஸ்டாலின் அறிவிப்பு

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Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 28, 2026, 04:20 PM|Updated: Aug 28, 2026, 04:20 PM
திமுகவில் 110 மாவட்டச் செயலாளர்களை நியமிப்பதற்கு வசதியாக தொகுதிகளை பிரித்து திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு

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