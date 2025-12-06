"நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பையே தமிழக அரசு பின்பற்றுகிறது" - அமைச்சர் ரகுபதி

நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பையே தமிழக அரசு மதிக்கிறது என்றும், அதைத்தான் தமிழக அரசு பின்பற்றுகிறது என்றும் அமைச்சர் ரகுபதி தெரிவித்துள்ளார். சென்னை அறிவாலயத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் போல் சட்டத்தை மதிக்கக்கூடிய ஒருவர் இந்தியாவிலேயே கிடையாது எனவும் தெரிவித்தார்.
