அதிமுக வாக்குறுதி - கனிமொழி எம்.பி பேட்டி

எம்.பி. கனிமொழி தலைமையிலான திமுக தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்புக் குழு இன்று தனது முதல் கருத்துக்கேட்பு கூட்டத்தை ஓசூரில் தொடங்கியது. இந்த நிகழ்ச்சியின்போது செய்தியாளர்களுக்கு எம்.பி. கனிமொழி பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர், தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அனைத்தையும் திமுக அரசு நிறைவேற்றும் என்று கனிமொழி எம்.பி. தெரிவித்துள்ளார்.
