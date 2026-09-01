/திமுகவில் மெகா மாற்றம்: சேகர்பாபுவுக்கு சிக்கல்...? உதயநிதிக்கு புதிய பொறுப்பு...

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Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 01, 2026, 01:40 PM|Updated: Sep 01, 2026, 01:40 PM
தேர்தலில் ஏற்பட்ட பின்னடைவை ஆய்வு செய்ய அமைக்கப்பட்ட 36 பேர் கொண்ட கள ஆய்வுக் குழு, கட்சியின் உள்கட்டமைப்பில் மிகப்பெரிய மாற்றம் தேவை என அறிக்கை அளித்ததைத் தொடர்ந்து இந்த மறுசீரமைப்பு தொடங்கப்பட்டது. மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை 110-ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மேலும் மாவட்டச் செயலாளர்களுக்கு 70 வயது எனவும், வட்டச் செயலாளர்களுக்கு 50 வயது எனவும் வயது உச்சவரம்பு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டு தொகுதிகளுக்கு ஒரு மாவட்டச் செயலாளர் மற்றும் தொடர்ந்து மூன்று முறைக்கு மேல் பதவி வகிக்கக் கூடாது போன்ற கட்டுப்பாடுகளும் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. இந்த புதிய விதிகளால் 70 வயதைக் கடந்த 13 சீனியர் மாவட்டச் செயலாளர்கள் பதவி இழக்கும் நிலை உருவாகியுள்ளதுடன், சுமார் 55 புதிய நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. புதிய நியமனங்களில்
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