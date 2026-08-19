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திமுகவில் அதிரடி மாற்றம்: யார் யார் பதவி இழக்கிறார்கள்...? அரசியல் வியூகம் என்ன?
Written By
Sudharsan G
Published: Aug 19, 2026, 06:40 PM
|
Updated: Aug 19, 2026, 06:40 PM
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திமுகவின் அரசியல் கணக்கு என்ன? யாருடைய அதிகாரம் குறையப் போகிறது? யாருக்கு புதிய வாய்ப்பு கிடைக்கப் போகிறது?
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