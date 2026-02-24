English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • "விஜய் கொள்ளையடித்த பணத்தை வெளியே எடுத்து வர சொல்லுங்கள்"

வாணியம்பாடி அடுத்த நிம்மியம்பட்டு அருகே திமுக சார்பில் ஸ்டாலின் தொடரட்டும், தமிழ்நாடு வெல்லட்டும் என்ற தலைப்பில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் கலந்துக்கொண்டு பேசிய திமுக கழக செயலாளர் அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி, தவெக தலைவர் விஜய் கொள்ளையடித்த பணத்தை வெளியே எடுத்து வர சொல்லுங்கள் விஜயின் நாடகம் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் வெளியே தெரியும், எங்கள் தகுதிக்கு அவருக்கு பதில் அளிக்க அவசியம் இல்லை என பேட்டியளித்தார்.

