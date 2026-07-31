/பரிதாபங்கள் சுதாகரை வச்சு செய்யும் திமுக..! அப்படி என்ன செஞ்சுட்டாரு..! முழு விவரம்!

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Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 31, 2026, 05:40 PM|Updated: Jul 31, 2026, 05:43 PM

திமுக எம்எல்ஏ மகனை கிண்டல் செய்து பரிதாபங்கள் கோபி, சுதாகர் வீடியோ வெளியிட்ட நிலையில் அதற்கு முன்னாள் அமைச்சர் டிஆர்பி ராஜா எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் அண்மையில் முதல்வர் விஜய் குறித்து மிரட்டல் விடுக்கும் வகையில் பேசிதற்காக கைது செய்யப்பட்டார். அவரது ஜாமீன் மனுவும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த சூழலில் தனது தந்தை கைது செய்யப்போட்ட போது மார்க்கண்டேயன் மகன் அக்சய் தவெகவை விமர்சித்தும், கைது நடவடிக்கையை விமர்சித்தும் ஆவேசமாக பேசியது வைரலானது. இந்நிலையில், பரிதாபங்கள் சேனலில் அக்சய்யின் வீடியோவை மாடுலேசன் செய்து கோபி சுதாகர் கிண்டல் செய்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்த சூழலில் தந்தையின் நிலையைக் கண்டு கலங்கும் ஒரு நபரின் வேதனையைக் கேலிப்பொருளாக மாற்றுவது நாகரிகமல்ல;

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