BLO-க்களாக பணியாற்றுபவர்கள் யார் தெரியுமா?

SIR விவகாரத்தில் BLO பணிகளில் உள்ளவர்கள் தகுதியானவர்களே கிடையாது என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ தெரிவித்துள்ளார். மதுரை ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், SIR விவகாரத்தில் BLO-க்களாக அங்கன்வாடி ஆயம்மாக்கள் பணியாற்றி வருவதாக விமர்சித்தார்.

