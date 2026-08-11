/நீட் தேர்வுக்கு எதிரான தீர்மானத்தின் மீது அரசியல் வேண்டாம் : அமைச்சர் ராஜ்மோகன்!

Published: Aug 11, 2026, 09:40 PM|Updated: Aug 11, 2026, 09:40 PM
தமிழக சட்டப்பேரவையில் சுகாதாரத் துறை அமைச்சரால் கொண்டு வரப்பட்ட வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நீட் விலக்கு தீர்மானத்தின் மீது பேசிய அமைச்சர் ராஜ்மோகன், இதில் அரசியல் செய்யாமல் அனைவரும் ஒருமனதாக ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்.
ஒரு சிலரின் பயன்பாட்டை விட, பாதிக்கப்பட்ட லட்சக்கணக்கான அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் எதிர்காலத்தைக் கருத்தில் கொண்டே இத்தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்தார். மேலும், தமிழக முதல்வர் ஆரம்பத்திலிருந்தே நீட் தேர்வுக்கு எதிராக மாணவர்களின் பக்கம் நின்று உறுதுணையாகச் செயல்பட்டு வருவதைச் சுட்டிக்காட்டிய அவர், அவதூறுகளைத் தவிர்த்து ஆக்கப்பூர்வமாகச் செயல்பட வலியுறுத்தினார்.