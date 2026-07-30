/இரட்டை கொ*லை: மனைவி-மாமியாரை போட்டுத்தள்ளிய கணவர்! பின்னணி என்ன

ராமநாதபுரம் வைகை நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் செல்லமுத்து. இவர் வெளிநாட்டில் வேலை பார்த்து வருவதாக கூறப்படுகிறது . அவரது மாமியாரும் வெளிநாட்டில் ஆசிரியராக பணியாற்றி வருவதாக தெரிகிறது . இந்த நிலையில் சொந்த ஊருக்கு வந்த செல்லமுத்துவிற்கும் அவரது மனைவி சர்மிளாவுக்கும் இடையே அடிக்கடி குடும்பத்தகராறு இருந்து வந்துள்ளது. இன்று காலை செல்லமுத்து விற்கும் ஷர்மிளாவுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு அந்த வாக்குவாதம் முற்றிப்போய் கடும் மோதலாக மாறியுள்ளது. இதனால் கோபம் அடைந்த செல்லமுத்து தான் மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாளை எடுத்து மனைவி சர்மிளாவையும் மாமியார் பத்மாவதியையும் சரமாரியாக வெட்டி கொலை செய்துவிட்டு நேரடியாக கேணிக்கரை காவல் நிலையத்தில் அரிவாளுடன் சென்று சரணடைந்துள்ளார் . இந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.