/தங்கம் விலை மேலும் உயருது! மத்திய அரசு போடும் இரட்டிப்பு வரி!

சமீபத்தில் பிரதமர் Narendra Modi மக்கள் தங்க வாங்குதலை குறைக்க வேண்டுமென கேட்டுக் கொண்டிருந்தார். இந்நிலையில், இந்திய அரசு அதிரடியாக தங்கம் மற்றும் வெள்ளி இறக்குமதிக்கான மொத்த வரியை 9.2% இலிருந்து 18.4% ஆக உயர்த்தியுள்ளது. மே 13 முதல் அமலுக்கு வந்த இந்த மாற்றத்தின் படி, அடிப்படை சுங்கவரி 5% இலிருந்து 10% ஆகவும், AIDC 1% இலிருந்து 5% ஆகவும் உயர்ந்துள்ளது. IGST சேர்த்து மொத்த வரிச்சுமை 18.4% ஆகியுள்ளது.
வெளிநாட்டு செலவின அழுத்தம் மற்றும் ரூபாய் மதிப்பை பாதுகாக்கும் நோக்கில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த புதிய வரி உயர்வு தங்கம், வெள்ளி, பிளாட்டினம் உள்ளிட்ட உலோகங்கள் மட்டுமல்லாமல், நகை தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் ஹூக்கள், கிளாஸ்புகள், பின்கள், ஸ்க்ரூ பேக்கள்