தங்கம் விலை மேலும் உயருது! மத்திய அரசு போடும் இரட்டிப்பு வரி!

Published: May 13, 2026, 11:00 PM IST|Updated: May 13, 2026, 11:12 PM IST

சமீபத்தில் பிரதமர் Narendra Modi மக்கள் தங்க வாங்குதலை குறைக்க வேண்டுமென கேட்டுக் கொண்டிருந்தார். இந்நிலையில், இந்திய அரசு அதிரடியாக தங்கம் மற்றும் வெள்ளி இறக்குமதிக்கான மொத்த வரியை 9.2% இலிருந்து 18.4% ஆக உயர்த்தியுள்ளது. மே 13 முதல் அமலுக்கு வந்த இந்த மாற்றத்தின் படி, அடிப்படை சுங்கவரி 5% இலிருந்து 10% ஆகவும், AIDC 1% இலிருந்து 5% ஆகவும் உயர்ந்துள்ளது. IGST சேர்த்து மொத்த வரிச்சுமை 18.4% ஆகியுள்ளது.

வெளிநாட்டு செலவின அழுத்தம் மற்றும் ரூபாய் மதிப்பை பாதுகாக்கும் நோக்கில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த புதிய வரி உயர்வு தங்கம், வெள்ளி, பிளாட்டினம் உள்ளிட்ட உலோகங்கள் மட்டுமல்லாமல், நகை தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் ஹூக்கள், கிளாஸ்புகள், பின்கள், ஸ்க்ரூ பேக்கள்

