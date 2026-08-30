/சதுப்புநில விவகாரம்... மிகப்பெரிய விளைவை சென்னை சந்திக்கும் - அன்புமணி எச்சரிக்கை!

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Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 30, 2026, 07:40 PM|Updated: Aug 30, 2026, 07:40 PM
சதுப்பு நிலத்தை அழித்தால் சென்னை மிகப்பெரிய விளைவை சந்திக்க நேரிடும் என பா.ம.க. தலைவர் அன்புமணி எச்சரித்துள்ளார்!

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