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என் பெயரைக் கெடுக்க முயற்சி உண்மை நிச்சயம் வெளிவரும்
Written By
Shiva Murugesan
Published: Aug 28, 2026, 08:40 PM
|
Updated: Aug 28, 2026, 08:40 PM
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எஸ்ஸெல் குழுமத்தின் தலைவர் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா, தனக்கு எதிராக முன்வைக்கப்படும் குற்றச்சாட்டுகள், கடன் விவகாரம் மற்றும் NCLT வழக்கு தொடர்பாக பரபரப்பான விளக்கங்களை அளித்துள்ளார்.
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