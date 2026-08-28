/என் பெயரைக் கெடுக்க முயற்சி உண்மை நிச்சயம் வெளிவரும்

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Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 28, 2026, 08:40 PM|Updated: Aug 28, 2026, 08:40 PM
எஸ்ஸெல் குழுமத்தின் தலைவர் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா, தனக்கு எதிராக முன்வைக்கப்படும் குற்றச்சாட்டுகள், கடன் விவகாரம் மற்றும் NCLT வழக்கு தொடர்பாக பரபரப்பான விளக்கங்களை அளித்துள்ளார்.

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