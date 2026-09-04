/ஓட்டுநர் இல்லா மெட்ரோ..இறுதிக்கட்டத்தை எட்டிய கோயம்பேடு – நந்தம்பாக்கம் வழித்தடப் பணிகள்!

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Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 04, 2026, 06:00 PM|Updated: Sep 04, 2026, 06:00 PM
சென்னை இரண்டாம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தில், கோயம்பேடு முதல் நந்தம்பாக்கம் சென்னை வர்த்தக மையம் வரையிலான வழித்தடத்தில் வரும் நவம்பர் மாதம் முதல் சோதனை ஓட்டத்தைத் தொடங்க மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் தீவிரமாகத் திட்டமிட்டு வருகிறது. வணிகப் பயன்பாட்டுக்குத் திறக்கப்படுவதற்கு முன்பாக, இந்தச் சோதனை ஓட்டம் சுமார் நான்கு மாதங்களுக்குத் தொடர்ந்து நடைபெறவுள்ளது. சுமார் 26 கிலோமீட்டர் தொலைவு கொண்ட இந்த வழித்தடத்தில் கிட்டத்தட்ட 90 சதவீத தண்டவாளப் பணிகள் முழுமையாக முடிந்துவிட்டன. இரட்டை அடுக்கு வழித்தடத்தில் 300 மீட்டர், கோயம்பேடு நிலையத்தில் 150 மீட்டர் மற்றும் முகலிவாக்கம் பகுதியில் உள்ள சில இணைப்புகள் என எஞ்சியுள்ள 1.5 கிலோமீட்டர் தூர தண்டவாளப் பணிகளை அடுத்த 10 நாட்களுக்குள் முடிக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
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