Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /தவெக ஆட்சிக்கு வந்து 4 மாதம் முடிந்த பிறகும் திமுகவைக் குறை சொல்வது நியாயமா?- எல்.முருகன் கேள்வி

Written ByR Balaji
Published: Sep 21, 2026, 06:40 PM|Updated: Sep 21, 2026, 06:40 PM
சென்னை பட்டினம்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் திட்டத்தைக் கைவிட வேண்டும் என மத்திய அமைச்சர் எல். முருகன் வலியுறுத்தியுள்ளார். இத்திட்டத்தால் பூர்வீகக் குடிகளான 10,000-க்கும் மேற்பட்ட மீனவக் குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படும் எனக் குற்றம்சாட்டினார். மேலும், இதற்கான அரசாணை வெளியிடப்பட்ட பின்னரும் ஆய்வு மட்டுமே நடப்பதாகக் கூறி மக்களை ஏமாற்றக் கூடாது என்றார். ஆட்சிக்கு வந்து நான்கு மாதங்கள் கடந்த நிலையிலும் மின் பற்றாக்குறை, டெங்கு பாதிப்பு போன்ற முக்கியப் பிரச்சினைகளைக் கவனிக்காமல் பழைய அரசைக் குறை கூறுவதா என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.

Recommended Videos

வாடகைதாரர்களுக்கு ஆபத்தா! என்ன நடக்குது சென்னையில்? | Chennai Real Estate
02:55
பயணியைத் தாக்க முயன்ற நடத்துநர் செயலால் பரபரப்பு
01:36
ரத்த வெள்ளத்தில் இளைஞர்..! கைகொடுத்த கேரள CM வி.டி.சதீசன்!
00:59
சென்னை மெட்ரோ ரயில் அப்டேட்! புதிய சுரங்கம் அமைக்கிறது
03:51
கோவையில் மிகப்பெரிய முதலீட்டை செய்ய உள்ள ஆஸ்திரேலிய நிறுவனம்
02:26
டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கு யுனிபார்ம் கொடுத்த தமிழ்நாடு அரசு
02:21
விஜய்க்கு டைம் கொடுங்க! அதுக்குள்ள ஏன் துடிக்கிறீங்க?
06:38
அண்ணா பல்கலை. மாணவர்கள் 3 பேர் டெங்குவால் பலியா?- அமைச்சர் அருண்ராஜ் பதில்
05:54
புரட்டாசி மாத பலன்கள்! (செப்.18 - அக்.17) | துலாம், விருச்சிகம், தனுசுக்கு எப்படி இருக்கு?
13:37
கொளத்தூர் மக்களுக்கு கோடான கோடி நன்றி: மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு
08:34
விஜய்யா? ராகுல் காந்தியா? காங்கிரஸுக்குள் வெடித்த மோதல்: பஞ்சாயத்து பின்னணி என்ன?
03:59
அண்ணாமலையை போட்டுத்தாக்கும் பாஜக நிர்வாகி... வெங்கடேசனின் பரபரப்பு பேட்டி
20:18

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
சென்னையில் Starbucks-ன் உலகளாவிய திறன் மையம்! 800 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு..
2
3
4
5