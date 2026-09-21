/தவெக ஆட்சிக்கு வந்து 4 மாதம் முடிந்த பிறகும் திமுகவைக் குறை சொல்வது நியாயமா?- எல்.முருகன் கேள்வி

Published: Sep 21, 2026, 06:40 PM|Updated: Sep 21, 2026, 06:40 PM
சென்னை பட்டினம்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் திட்டத்தைக் கைவிட வேண்டும் என மத்திய அமைச்சர் எல். முருகன் வலியுறுத்தியுள்ளார். இத்திட்டத்தால் பூர்வீகக் குடிகளான 10,000-க்கும் மேற்பட்ட மீனவக் குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படும் எனக் குற்றம்சாட்டினார்.
மேலும், இதற்கான அரசாணை வெளியிடப்பட்ட பின்னரும் ஆய்வு மட்டுமே நடப்பதாகக் கூறி மக்களை ஏமாற்றக் கூடாது என்றார். ஆட்சிக்கு வந்து நான்கு மாதங்கள் கடந்த நிலையிலும் மின் பற்றாக்குறை, டெங்கு பாதிப்பு போன்ற முக்கியப் பிரச்சினைகளைக் கவனிக்காமல் பழைய அரசைக் குறை கூறுவதா என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.