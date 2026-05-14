போதை பொருள் விற்றால் இது தான் தண்டனை! - முதலமைச்சர் அதிரடி!

Written ByR BalajiUpdated byR Balaji
Published: May 14, 2026, 04:40 PM IST|Updated: May 14, 2026, 04:45 PM IST

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யின் அதிரடி நடவடிக்கையாக, தமிழகத்தைப் போதைப்பொருள் இல்லாத மாநிலமாக மாற்றும் நோக்கில் புதிய அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆணையின்படி, போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் விற்பனையில் ஈடுபடும் குற்றவாளிகளுக்குத் தண்டனைகளைக் கடுமையாக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது. குறிப்பாக, பள்ளி மற்றும் கல்லூரி வளாகங்களுக்கு அருகில் போதைப்பொருள் விற்பனை செய்பவர்களுக்கு எவ்வித சமரசமுமின்றி அவர்களின் அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துகள் பறிமுதல் செய்வது அல்லது முடக்கும் நடவடிக்கை எடுப்பது, நீதிமன்றம் மூலம் குற்றவாளிகளுக்கு தண்டை பெற்றுக்கொடுப்பது போன்ற பணிகளில் ஈடுபடுவார்கள் என்று அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாக்க எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த அதிரடி முடிவு, பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

