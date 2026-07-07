/திமுக கவுன்சிலருக்கு விழுந்த தர்ம அடி... நடந்தது என்ன?

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Written ByR Balaji
Published: Jul 07, 2026, 08:20 PM|Updated: Jul 07, 2026, 08:27 PM

தாம்பரத்தை அடுத்த பழைய பெருங்களத்தூரில் நள்ளிரவில் வீடு வீடாக பட்டாக்கத்தியுடன் ஓடிய குடிகாரர்கள்... கடுப்பான மக்கள் திமுக கவுன்சிலரை அடித்து விரட்டிய அதிர்ச்சி சம்பவம்... முழுவிவரத்தை பார்க்கலாம்... சென்னையை அடுத்த தாம்பரம் பழைய பெருங்களத்தூர் திருவள்ளுவர் தெருவில் 4 ஆயிரத்து 164 எண் கொண்ட அரசு டாஸ்மாக் கடை இயங்கி வருகிறது. பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கும் இப்பகுதியில், பள்ளி மற்றும் பேருந்து நிலையம் அருகிலேயே இந்த மதுக்கடை அமைந்துள்ளது. இங்கு குடித்துவிட்டு சாலையில் விழுந்து கிடப்பவர்களால், பெண்கள் மற்றும் பள்ளி குழந்தைகள் தினசரி பெரும் அவதிக்குள்ளாகி வருவதாக அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர். இந்நிலையில், நேற்று இரவு ஒன்பது முப்பது மணி அளவில், டாஸ்மாக் கடையில் மது அருந்திய இரு தரப்பினரிடையே

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