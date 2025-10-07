தன்னெஞ்சே தன்னைச் சுடும் - விஜய்யை விமர்சித்த துரைமுருகன்!

"தன் நெஞ்சே தன்னை சுடுகிற" காரணத்தால் நடிகர் விஜய் வெளியில் வர அச்சப்படுவதாக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார். வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், குற்றம் புரியவிலை என்றால் தைரியமாக அவருடைய தொண்டர்களின் வீடுகளுக்கே சென்று ஆறுதல் தெரிவித்திருக்கலாம் என கூறியுள்ளார்.
