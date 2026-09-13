/தியாகம் பற்றி CM விஜய்க்கு என்ன தெரியும்? - துரைமுருகன் கேள்வி

முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து திமுக பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன், "நிறைய பிரச்சனை அவங்க கட்சியிலும் மத்த கட்சியிலும் பேசி இருக்கிறார்கள். அதைப் பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட ஒரே ஒரு உறுப்பினருக்கு கூட கொடுத்து ஒரு வார்த்தை சொல்லாமல், அவர் பாட்டுக்கு எடுத்த எடுப்பிலேயே திமுககாரர்களை ஒரு இம்பீச்மெண்ட் பண்ற மாதிரி பேசுகிறார். அதில் ஏதாவது இவர் கண்டுபுடிச்சதை ஏதாவது சொல்லி இருக்கிறாரா என்றால்... இல்லை... எந்த காலத்திலேயோ நடந்த வீராணம், எப்பவோ நடந்த சர்க்காரியா, எப்போதோ இருந்த 2G... இவையெல்லாம் கேஸ் போடுவார்கள். இவர் கூடத்தான் கேஸ் போடுகிறார். கேஸ் போட்ட உடனே அதே முடிஞ்சு போச்சா? கேஸ் போடுவார்கள். அது கோர்ட்டுக்கு போகும். கோர்டில் தண்டனை கொடுப்பார்கள், இல்லைன்னா விடுதலை பண்ணுவார்கள்.