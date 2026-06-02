எபோலா வைரஸ் எனும் பெருந்தொற்று தடுப்பது எப்படி? முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை என்ன?

Written ByR Balaji
Published: Jun 02, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 02:52 PM IST

1976 முதல் காங்கோ, உகாண்டா போன்ற ஆப்பிரிக்கப் பகுதிகளில் 17 முறை பரவியுள்ள கொடிய தொற்றுதான் எபோலா வைரஸ். இது காற்று வழியாகப் பரவாது; பாதிக்கப்பட்ட நபரின் இரத்தம், உமிழ்நீர், வியர்வை போன்ற உடல் திரவங்கள் மற்றும் நேரடித் தொடர்பு மூலமே பரவும். இதன் இறப்பு விகிதம் 50% என்பதால் விழிப்புணர்வு அவசியம். தற்போதைய நிலவரப்படி (2026), இந்தியாவில் எபோலா பாதிப்பு இல்லை என்பதால் பொதுமக்கள் அச்சப்படத் தேவையில்லை. எனினும், ஆப்பிரிக்க நாடுகளிலிருந்து இந்தியா வருபவர்கள் 21 நாட்களுக்குக் காய்ச்சல், உடல் சோர்வு, மூக்கில் இரத்தப்போக்கு போன்ற அறிகுறிகளைக் கண்காணிக்க வேண்டும். அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனடியாகத் தங்களைத் தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு, அரசுக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும் என மத்திய அரசு பயணக் கட்டுப்பாட்டு அறிவுறுத்தல்களை

