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3 ஆட்டோ, 2 கார், பைக், சைக்கிள் காலி! ரோட்டிலேயே மாமாவுக்கு விழுந்த தர்ம அடி!

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 04, 2026, 09:40 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 10:02 PM IST

சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் அதிவேகமாகச் சென்ற கார் ஒன்று அடுத்தடுத்து பல வாகனங்கள் மீது மோதி பெரும் விபத்தை ஏற்படுத்திய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கானத்தூர் பகுதியில் இருந்து திருவான்மியூர் நோக்கி சென்ற அந்த கார், கட்டுப்பாட்டை இழந்து முன்னால் சென்ற இருசக்கர வாகனம் மற்றும் சைக்கிள் மீது பயங்கரமாக மோதியது. இதில் பைக் ஓட்டி வந்த ஒருவர் கால் எலும்பு முறிவுடன் படுகாயமடைந்தார். விபத்தை ஏற்படுத்திய பின்னரும் கார் ஓட்டுநர் நிறுத்தாமல் தப்பிச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த பொதுமக்களும், சக வாகன ஓட்டிகளும் காரை விடாமல் துரத்திச் சென்றனர். சுமார் 10 கிலோமீட்டர் தூரம் வரை நடைபெற்ற இந்த துரத்தலில், ஈஞ்சம்பாக்கம் அருகே அந்த கார் மேலும் பல

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3 ஆட்டோ, 2 கார், பைக், சைக்கிள் காலி! ரோட்டிலேயே மாமாவுக்கு விழுந்த தர்ம அடி!
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