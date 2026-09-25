/ரூ. 10 கோடி செலவில் புதிய ஆபிஸ்... காஸ்ட்லி முதல்வர் - விஜய்யை விமர்சித்த இபிஎஸ்

Published: Sep 25, 2026, 05:00 PM|Updated: Sep 25, 2026, 05:00 PM
மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பரப்புரையில் பேசுகையில், "தவெக கூட்டணியில் உள்ள கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் கூட எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றன. ஆனால் முதலமைச்சர் வாய் திறக்கவில்லை. விவசாய பெருமக்கள் கொதித்துப் போய் இருக்கிறார்கள். தவெக ஆட்சிக்கு வர ஆதரவு தந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளே அவர்களை எதிர்த்துப் போட்டியிடுகின்றன; தவெக வேட்பாளர் ஜெயிக்கக் கூடாது என்று சொல்கிறார்கள். அண்ணா, கலைஞர், எம்.ஜி.ஆர், அம்மா, நான் பணியாற்றிய அறை இவருக்குப் போதவில்லையாம். தலைமைச் செயலகத்தில் பத்து கோடி செலவில் அலுவலகத்தை மாற்றி அமைத்த காஸ்ட்லி முதலமைச்சர் இவர். விவசாயிகளுக்குத் தேர்தல் வாக்குறுதியில் ஐந்து ஏக்கருக்குள் இருந்தால் முழுக் கடன் தள்ளுபடி, அதற்கு மேல் பாதி தள்ளுபடி" என பேசியிருந்தார்.