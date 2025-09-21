எடப்பாடி - விஜய்யின் Plan B இதுதான்... அரசியலில் யாரும் எதிர்பார்க்காத ட்விஸ்ட் - ரெடியாகும் புது கணக்கு!

2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் தமிழ்நாட்டில் விஜயின் வருகை மற்றும் அதிமுக கட்சி பிளவு உள்ளிட்ட காரணங்களால் மாறுபட்ட களமாக மாறி உள்ளது. எந்தக் கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கும் என்பதை கணிக்க முடியாத சூழலே உள்ளது. இந்நிலையில் தான் அதிமுக வின் பிளான் பி குறித்த வியூகங்கள் பரவலாக உலாவி வருகின்றன
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் தமிழ்நாட்டில் விஜயின் வருகை மற்றும் அதிமுக கட்சி பிளவு உள்ளிட்ட காரணங்களால் மாறுபட்ட களமாக மாறி உள்ளது. எந்தக் கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கும் என்பதை கணிக்க முடியாத சூழலே உள்ளது. இந்நிலையில் தான் அதிமுக வின் பிளான் பி குறித்த வியூகங்கள் பரவலாக உலாவி வருகின்றன