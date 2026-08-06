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  • /El Nino... கடும் வறட்சி; வெப்ப அலை... முடங்கிய விவசாயம்..! இன்னும் என்ன ஆகுமோ?

Written ByR Balaji
Published: Aug 06, 2026, 11:20 PM|Updated: Aug 06, 2026, 11:20 PM
கோடை காலம் முடிந்தபின்னரும் இன்னும் வெயில் குறைந்த பாடில்லை... நாளுக்கு நாள் வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறதே? இதற்கு என்னதான் காரணம்? போதாக்குறைக்கு வானிலை மையமும் வெப்ப அலை தாக்கம் குறித்த எச்சரிக்கையை விடுத்திருக்கு? இதற்கு விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்கிறார்கள்...? உலகின் மிக வலிமையான எல் நினோ நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக, இந்த ஆண்டு உருவாகும் வாய்ப்பு இருப்பதாக காலநிலை விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இதன் தாக்கம் இந்திய பருவமழை, விவசாயம் மற்றும் வெப்பநிலை மீது குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்ற அச்சம் நிலவுகிறது. எல் நினோ தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக உருவாகியுள்ளதாக, அமெரிக்காவின் தேசிய பெருங்கடல் மற்றும் வளிமண்டல மையம், உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. பெரும்பாலான காலநிலை மாதிரிகளின்படி, இந்த எல் நினோ இந்த ஆண்டின் இறுதிவரை
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