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உலகின் முதல் டிரில்லியனரான எலான் மஸ்க்

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 13, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:01 PM IST

எலான் மஸ்க் வெள்ளிக்கிழமை அன்று, அவரது ஸ்பேஸ்எக்ஸ் ராக்கெட் நிறுவனத்தின் பங்குகள் பங்குச் சந்தையில் இதுவரை இல்லாத மிகப்பெரிய அறிமுகத்தின் மூலம் உயர்ந்ததைத் தொடர்ந்து, உலகின் முதல் டிரில்லியனர் ஆனார். ப்ளூம்பெர்க் பணக்காரர்கள் பட்டியலின்படி, டெஸ்லா மற்றும் ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனர், தனது மொத்த நிகர மதிப்பு $1.11 டிரில்லியன் (£828 பில்லியன்) ஆக இருப்பதால், உலகின் பணக்காரர் என்ற தனது நிலையை எளிதாக உறுதிப்படுத்தினார். இந்த ராக்கெட், தொலைத்தொடர்பு மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) நிறுவனம் $2.2 டிரில்லியன் மதிப்புடன் நாஸ்டாக் பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்ட நிலையில் இது நிகழ்ந்தது.

தங்கள் பங்குகள் ஒவ்வொன்றும் $135-க்கு வழங்கப்படும் என்று நிறுவனம் கூறியிருந்தாலும், வர்த்தகம் $150-ல் தொடங்கி, விண்வெளி மற்றும் மஸ்க் உடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள்

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