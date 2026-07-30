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  • /அமித் ஷாவைச் சந்திக்க டெல்லி செல்லும் ஈபிஎஸ்: உட்கட்சிப் பூசலுக்குத் தீர்வு கிடைக்குமா?

Written ByYuvashree
Published: Jul 30, 2026, 06:20 PM|Updated: Jul 30, 2026, 06:22 PM

அதிமுகவில் உட்கட்சிப் பூசல்... டெல்லி செல்லும் ஈபிஎஸ்? அமித் ஷாவுடனான சந்திப்பில் என்ன பேசப்படலாம்? அதிமுகவில் தற்போது என்ன நடக்கிறது? தலைமையைச் சுற்றி ஏன் மீண்டும் கேள்விகள் எழுகின்றன? இதுதான் இப்போது தமிழக அரசியலில் அதிமுக குறித்துப் பரபரப்பாகப் பேசப்படும் கேள்வி.

சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் தோல்விக்குப் பிறகு அதிமுகவில் உட்கட்சி மோதல்கள் வெளிப்படையாகத் தெரியத் தொடங்கியுள்ளன. கட்சியின் பல்வேறு தரப்பினரும் தங்களது அதிருப்தியை மறைமுகமாகவும், நேரடியாகவும் வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.

முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தனது ஆதரவாளர்களை ஒருங்கிணைத்து வருவதாகவும், முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் தனது ஆதரவாளர்களைக் கட்சியில் இருந்து விலகச் செய்து வருவதாகவும் அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்பட்டு வரும் நிலையில், கட்சிக்குள் புதிய அதிகாரப் போட்டி உருவாகிறதா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது. இந்தச் சூழலில் அதிமுக

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