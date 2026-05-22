/சாலையோரம் சாவகாசமாக சென்ற சிறுத்தை..! வெளியான வீடியோ.!

திம்பம் மலைப்பாதையில் சிறுத்தைகள் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது. வாகன ஓட்டிகள் பாதுகாப்பாக செல்ல வனத்துறையினர் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியில் பல்வேறு வகையான வனவிலங்குகள் வசித்து வருகின்றன. இந்நிலையில் தாளவாடி அடுத்த திம்பம் மலைப்பாதையில் நேற்று இரவு சாலையோரமாக ஒய்யாரமாக நடை போட்டு சிறுத்தை ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது.இதைக் கண்ட வாகன ஓட்டிகள் சிறுத்தையை வாகனத்தில் பின் தொடர்ந்தனர். உடனடியாக சுதாரித்துக் கொண்ட சிறுத்தை வனப்பகுதிக்குள் சென்று மறைந்தது. இந்த காட்சிகள் அனைத்தையும் வாகன ஓட்டி ஒருவர் தனது செல்போனில் வீடியோவாக பதிவு செய்து சோசியல் மீடியாவில் பதிவிட்டுள்ளார். தற்போது இந்த வீடியோ சோசியல் மீடியாவில் வைரலாகி வருகிறது. திம்பம் மலைப்பாதையில் இரவு நேரங்களில் சிறுத்தை நடமாட்டம் அதிகரித்து காணப்படுவதால்