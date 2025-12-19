பலத்தை நிரூபித்த செங்கோட்டையன்... ஸ்கெட்ச் போட்டு மாஸ் காட்டியது எப்படி?

புதுச்சேரியில் சொல்லிக்கொள்ளும் அளவுக்கு மக்கள் கூட்டம் இல்லாத நிலையில் ஈரோட்டில் அதற்கு மாறாக, கண்ணுக்கு எட்டிய தொலைவு வரை மக்கள் கூட்டத்தைக் கூட்டி, தன் பலத்தை நிரூபித்துவிட்டார் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் என்றே தவெகவினர் கூறிவருகிறார்கள்.
புதுச்சேரியில் சொல்லிக்கொள்ளும் அளவுக்கு மக்கள் கூட்டம் இல்லாத நிலையில் ஈரோட்டில் அதற்கு மாறாக, கண்ணுக்கு எட்டிய தொலைவு வரை மக்கள் கூட்டத்தைக் கூட்டி, தன் பலத்தை நிரூபித்துவிட்டார் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் என்றே தவெகவினர் கூறிவருகிறார்கள்.