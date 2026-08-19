/முதல்வரான பின்னரும் அவர் மிகப்பெரிய ஸ்டார் என்ற எண்ணமே இல்லை - அமைச்சர் ஆனந்த்!

Published: Aug 19, 2026, 10:00 PM|Updated: Aug 19, 2026, 10:00 PM
சினிமாவில் மட்டுமே நடிக்கும் நமது தலைவர், நிஜ வாழ்க்கையில் மிகவும் எளிய மனிதர் என்று அமைச்சர் ஆனந்த் சட்டமன்றத்தில் பேசியுள்ளார். இவ்வளவு பெரிய நட்சத்திரமாக இருந்து முதல்வரான பின்னரும் கூட அந்த எண்ணமே அவரிடம் இல்லை என்றும், தன்னை யாரும் புகழ்ந்து பேசுவதை அவர் விரும்புவதில்லை என்றும் தெரிவித்தார். மேலும், சாதாரண பின்னணி கொண்ட பலருக்கும் வாய்ப்பளித்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாகவும் மாற்றியுள்ளார் எனக் கூறி நெகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார்.