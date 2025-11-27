English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Videos
  • பூட்டிய வீட்டினுள் செல்போன்... கல்தா கொடுத்த காஸ்ட்யூம் டிசைனர்!

பூட்டிய வீட்டினுள் செல்போன்... கல்தா கொடுத்த காஸ்ட்யூம் டிசைனர்!

ஈ.வி.பி பிலிம்சிட்டி உரிமையாளர் சந்தோஷ் ரெட்டியிடம் பண மோசடி செய்த வழக்கில் ஆடை வடிவமைப்பாளர் பார்வதி தொடர்ந்து தலைமறைவாகியுள்ள நிலையில், அவரை தேடிச் சென்றபோது, தன்னுடயை செல்போனை பூட்டிய வீட்டினுள் வைத்து விட்டு காவல்துறைக்கு அல்வா கொடுத்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஈ.வி.பி பிலிம்சிட்டி உரிமையாளர் சந்தோஷ் ரெட்டியிடம் பண மோசடி செய்த வழக்கில் ஆடை வடிவமைப்பாளர் பார்வதி தொடர்ந்து தலைமறைவாகியுள்ள நிலையில், அவரை தேடிச் சென்றபோது, தன்னுடயை செல்போனை பூட்டிய வீட்டினுள் வைத்து விட்டு காவல்துறைக்கு அல்வா கொடுத்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News