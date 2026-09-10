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Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 10, 2026, 09:00 PM|Updated: Sep 10, 2026, 09:00 PM
முதல்வர் விஜய், சமீபத்தில் சட்டமன்றத்தில் சர்க்காரியா கமிஷன் குறித்தும், மிசா சட்டம் குறித்தும் பேசியிருந்தது, பெரும் புயலை கிளப்பியது. இந்த சமயத்தில், முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் உருக்கமாக பேசி வெளியிட்டிருக்கும் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது. “மறந்துட்டீங்களா தம்பி விஜய்?” என்று முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் முதல்வர் விஜய் குறித்து வெளியிட்டிருக்கும் வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவல் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

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நீங்கள் கை வைத்து தாடையைக் காண்பித்தது சரிதான்: விஜய்க்கு மு.க.ஸ்டாலின் பதிலடி
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