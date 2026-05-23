/"தவெக எம்.எல்.ஏவின் பிஏ நான்"... பழக்கடையில் வம்பு இழுத்த நபருக்கு சுளுக்கெடுத்த கடை உரிமையாளர்!

தாம்பரம் முடிச்சூர் சாலையில் உள்ள பழக்கடைக்கு ‘டிப்டாப்’ உடையில் வந்த நபர், தான் பல்லாவரம் எம்.எல்.ஏ காமாட்சியின் பி.ஏ என்று கூறி மிரட்டி, பழங்களை வாங்கியுள்ளார். கடையை ஏன் வெளியே போட்டுள்ளீர்கள் என மிரட்டி, புகைப்படம் எடுத்ததால் சந்தேகமடைந்த உரிமையாளர் அவரை விசாரித்தார். அப்போது, அவர் எம்.எல்.ஏ-வின் கணவர் ஜெயகிருஷ்ணனை போனில் தொடர்பு கொள்ள, அவரோ அந்த நபரை கடுமையாக எச்சரித்துக் கண்டித்தார். விசாரணையில், அவர் பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் எம்.எல்.ஏ பி.ஏ என ஏமாற்றிய ‘அருண் விஜய்’ என்ற பத்திரிகையாளர் என்பது தெரிந்தது. உரிமையாளர் அவரை வெளுத்து வாங்கிய நிலையில், தாம்பரம் போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார்.