/5 லட்சம் மக்கள் தொகை.. ஸ்பெயினை அலறவிட்ட குட்டி நாடு!

Published: Jun 16, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:20 PM IST
உலகக்கோப்பைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கிற கேப் வெர்டே (Cape Verde) என்கிற வெறும் 5 லட்சம் மக்கள் தொகை கொண்ட குட்டி நாடு, முன்னாள் சாம்பியனான ஸ்பெயின் டீமையே 0-0 என டிரா செய்து அதிரவைத்துள்ளனர்! ஸ்பெயின் டீம் வெறித்தனமாக அட்டாக் செய்தும், இளம் ஸ்டார் லமைன் யமால் உள்ள வந்தும் கூட கேப் வெர்டே கோல்கீப்பர் 'வோசின்ஹா' கோட்டை போல நின்று எல்லாத்தையும் தடுத்துட்டாரு. இந்த டிராவால் ஸ்பெயின் இப்போ குரூப் 'H'-ல செம்ம பிரஷர்ல இருக்காங்க!