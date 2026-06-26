/Golden Boot போட்டியில் இணைந்த வினிசியஸ் ஜூனியர்! யார் இவர்?

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Written ByR Balaji
Published: Jun 26, 2026, 10:40 PM|Updated: Jun 26, 2026, 10:47 PM

பிரேசில் கால்பந்தின் அடையாளம் எப்போதும் அதன் மாயாஜால வீரர்கள்தான்... பீலே, ரொனால்டோ, காகா, நெய்மருக்குப் பிறகு தற்போது உலகம் ஒரு புதிய மாயாஜால வீரருக்கு சல்யூட் அடிக்கிறது. இந்த உலகக் கோப்பையில் பிரேசிலின் மிகப்பெரிய பலமாக உருவெடுத்திருக்கும் அந்த வீரர் யார்? பிரேசில் அணியின் அந்த மாயாஜால வீரர் ஜூனியர் பற்றி எங்களின் சிறப்பு தொகுப்பைப் பாருங்கள். இவர்தான் பிரேசிலின் மாயாஜால வீரர் ஜூனியர் ((ஆல்ஃபாவில் "மாயாஜால வீரர் ஜூனியர்" என்று எழுதவும்)) பந்து கால்களில் வந்தவுடன் எதிரணி டிஃபெண்டர்களின் இதயத் துடிப்பு அதிகரித்துவிடும். அவ்வளவு வேகம். கண் இமைக்கும் நேரத்தில் அவர்களை கடந்து செல்வார். அவ்வளவு திறமை. எதிரணியினர் பார்த்துக்கொண்டே நிற்பார்கள். பெயர்... வினிசியஸ் ஜூனியர்! பிரேசிலின் இந்த சூப்பர் ஸ்டாரின்

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