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சிஎம் விஜய் தலைமையில் புதிய அரசின் முதல் அமைச்சரவைக் கூட்டம் நாளை கூடுகிறது
சிஎம் விஜய் தலைமையில் புதிய அரசின் முதல் அமைச்சரவைக் கூட்டம் நாளை கூடுகிறது
Written By
Shiva Murugesan
Published: Jun 04, 2026, 12:40 PM IST
|
Updated: Jun 04, 2026, 12:40 PM IST
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முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் புதிய அரசின் முதல் அமைச்சரவைக் கூட்டம் நாளை (ஜூன் 05) காலை 11:00 மணிக்குச் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற உள்ளது.
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