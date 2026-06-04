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சிஎம் விஜய் தலைமையில் புதிய அரசின் முதல் அமைச்சரவைக் கூட்டம் நாளை கூடுகிறது

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 04, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 12:40 PM IST
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் புதிய அரசின் முதல் அமைச்சரவைக் கூட்டம் நாளை (ஜூன் 05) காலை 11:00 மணிக்குச் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற உள்ளது.

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