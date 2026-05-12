/முதலமைச்சர் விஜய்யின் எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிக்கும் அந்த ‘ஒற்றை மணி’ ஓசை!

தமிழக அரசியலில் நாளை ஒரு மிக முக்கியமான நாள். தமிழக வெற்றி கழகத் தலைவர் விஜய், முதலமைச்சராகப் பதவியேற்ற பிறகு, நாளை தனது பெரும்பான்மையைச் சட்டமன்றத்தில் நிரூபிக்க உள்ளார். 234 தொகுதிகளைக் கொண்ட தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்கத் தேவையான மேஜிக் எண் 118. ஆனால், தவெக தனித்து 108 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்ற நிலையில், கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆதரவோடு ஆட்சி அமைந்தது. இப்போது அந்தப் பெரும்பான்மையை முறைப்படி நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயம் விஜய்க்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
தற்போதைய நிலவரப்படி, தவெக-வின் பலம் 108-லிருந்து 105-ஆகக் குறைந்துள்ளது (சபாநாயகர் பதவி, ஒரு ராஜினாமா மற்றும் நீதிமன்றத் தடை காரணமாக). இருப்பினும், காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விசிக மற்றும் ஐயுஎம்எல் உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சிகளின் 13 எம்.எல்.ஏ-க்கள்