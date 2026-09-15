/இந்த விளையாட்டை அண்ணாமலை என்னிடம் விளையாடி இருக்கக்கூடாது: அஸ்வத்தாமன் காட்டம்

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Written ByR Balaji
Published: Sep 15, 2026, 03:20 PM|Updated: Sep 15, 2026, 03:20 PM
பாஜக முன்னாள் மாநில செயலாளர் அஸ்வத்தாமன் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், அண்ணாமலை மற்றும் அவரது அமைப்பினர் திட்டமிட்டு தன் மீது அவதூறுகளைப் பரப்புவதாகக் குற்றம்சாட்டினார். போலியான புகார்கள் மற்றும் ஆபாச வீடியோக்கள் மூலம் தனது நற்பெயருக்குக் களங்கம் விளைவிக்க முயற்சி நடப்பதாகவும், இதற்காக அண்ணாமலையிடம் ஊதியம் பெறும் நபர்கள் சமூக ஊடகங்களில் திட்டமிட்டு பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். தமிழிசை, எச்.ராஜா, வானதி சீனிவாசன் உள்ளிட்ட பாஜக மூத்த தலைவர்களையும் இதேபோன்றுதான் குறிவைத்துத் தாக்கினர் என்று சாடினார். அண்ணாமலையின் டிஜிட்டல் உத்திகள் அனைத்தும் தனக்கு அத்துபடி என்றும், இந்த விளையாட்டைத் தன்னிடம் விளையாடக்கூடாது என்றும் எச்சரித்தார். மேலும், அவதூறு பரப்பியவர்கள் மீது சட்டப்படி காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகக் குறிப்பிட்டார்.

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