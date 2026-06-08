/எறும்பு ஜனதா பார்ட்டி..! உ.பியில் உருவான எறும்பு படை..!’

இந்தியாவில் ஒரு அரசியல் கட்சியைத் தொடங்குவது ஒன்றும் புதியது கிடையாது. யார் வேண்டுமென்றாலும் கட்சி துவங்கலாம். அதன்படி, நாட்டில் ஏற்கனவே நிறைய கட்சிகள் வலம் வந்துகொண்டிருக்கின்றன. இதுமட்டுமல்லாமல், தொடர்ந்து புதுக் கட்சிகளும் தொடங்கப்பட்டு வருகின்றன. தொடங்கப்படும் ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட மற்றும் முக்கியமான கொள்கை இருக்கும். அந்த வகையில், உத்தரப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த முன்னாள் பாஜக தலைவரான அனூப் ராகவ், 'சீந்தி ஜனதா கட்சி' என்ற புதிய கட்சியை தொடங்கியுள்ளார். தமிழில் இதற்கு எறும்பு ஜனதா கட்சி என்று பெயர். கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகளாக பாஜகட்சியில் பணியாற்றிய அனுபவம் கொண்ட அனூப் ராகவ், பாஜக தொழிலாளர் பிரிவின் மாநில துணைத் தலைவர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொறுப்புகளில் பதவி வகித்து இருக்கிறார். பாஜகவில்