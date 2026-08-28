/காயத்ரி மந்திரத்தின் வரலாறு: தினமும் இதை ஜெபித்தால் என்ன நடக்கும்?

காயத்திரி ஜப தினம் மற்றும் காயத்திரி மந்திரத்தின் தோற்றம், அதன் 24 அட்சரங்களின் முக்கியத்துவம், விரிவான தமிழ் விளக்கம் ஆகியவற்றை இந்த காணொலியில் Dr. Prof. அம்மன் அருள் பழனிநாதன் விளக்கி உள்ளார். பிரம்மதேவர் புஷ்கரில் யாகம் செய்யும்போது சரஸ்வதி தேவி வரத் தாமதமானதால், சுப முகூர்த்தம் தவறாமல் இருக்க இந்திரன் அழைத்து வந்த இடையர்குலப் பெண் வேதாந்த நெறிப்படி சுத்திகரிக்கப்பட்டு காயத்திரி தேவியாக ஏற்கப்பட்டு யாகம் நடந்ததாகவும், பின்னர் வந்த சரஸ்வதி தேவி அவரது தவ வலிமையை உணர்ந்து சகோதரியாக ஏற்றுக்கொண்டதாகவும், இதன் மூலம் அவர் மந்திரங்களின் அரசியாக உயர்ந்ததாகவும் அவர் விளக்கி உள்ளார். மேலும் விஸ்வாமித்திர மன்னர் வசிஷ்டருடன் ஆன்மீகப் போட்டியிட்டு கடுந்தவம் புரிந்து பிரம்மரிஷியாக உயர காயத்திரி தேவியின்