/வாடகைதாரர்களுக்கு ஆபத்தா! என்ன நடக்குது சென்னையில்? | Chennai Real Estate

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Written ByR Balaji
Published: Sep 21, 2026, 03:00 PM|Updated: Sep 21, 2026, 03:00 PM
சென்னையின் வர்த்தக மற்றும் குடியிருப்பு ரியல் எஸ்டேட் சந்தை முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை சந்தித்து வருகிறது. இதற்கு முக்கிய உந்துசக்தியாகத் திகழ்வது பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் உலகளாவிய திறன் மையங்கள் (Global Capability Centres - GCCs). கடந்த சில ஆண்டுகளாக பாரம்பரிய ஐடி நிறுவனங்களின் அலுவலகத் தேவையை விட, நிதி, ஆட்டோமொபைல், பார்மா மற்றும் நவீன தொழில்நுட்பத் துறைகளைச் சார்ந்த சர்வதேச நிறுவனங்களின் ஜி.சி.சி மையங்களே சென்னையில் அலுவலக இடங்களை மிக அதிகளவில் குத்தகைக்கு எடுத்து வருகின்றன. நகரின் மொத்த அலுவலக குத்தகை இடத்தில் பாதிக்கும் மேற்பட்ட பங்கை (50%-க்கும் மேல்) இந்த ஜி.சி.சி மையங்களே கைப்பற்றி வருகின்றன. இந்த அசுர வளர்ச்சியால், சர்வதேச தரத்திலான அதிநவீன ‘கிரேடு-ஏ’ (Grade
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